Флаг Кыргызстана торжественно пронесли на параде в Дубае

Флаг Кыргызстана торжественно поднят и пронесен на марш-параде в честь Национального дня ОАЭ в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Объединенные Арабские Эмираты в этом году отмечают 50-летие становления государства - федерация шести монархий появилась на

политической карте мира 2 декабря 1971 года. В честь юбилейной даты на выставке "EXPO Дубай 2020" проходят многочисленные культурные яркие шоу-программы, театрализованные представления, выступления известных артистов и танцевальных групп.

В одном из таких мероприятий приняли участие сотрудники павильона Кыргызстана. Они торжественно пронесли флаг страны на марш-

параде среди представителей других 192 стран-участниц "EXPO 2020".

В рамках Всемирной выставки в Дубае 14 декабря также состоится Национальный день Кыргызстана с культурной и деловой программами.