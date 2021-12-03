О вкладе панфиловской дивизии в битве за Москву рассказали в дипакадемии КР

В Дипакадемии КР прошла международная научно-практическая конференция, посвященная теме героизма панфиловцев в битве за Москву.

Как пояснила модератор встречи Айнур Жоробекова, "задача конференции не только обратиться к историческим фактам событий Великой Отечественной войны, но и найти новые грани для изучения вопроса памяти о воинах, сражавшихся с фашизмом.

Именно поэтому организаторы: дипломатическая академия Кыргызской Республики и министерство иностранных дел пригласили к разговору как дипломатов Посольства России, так и ученых исследователей, блогеров, поисковиков, военных.

Заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев подчеркнул, что накануне 80-летия со дня начала битвы за Москву в Кыргызстане открывается новый бронзовый прототип памятника Ивану Васильевичу Панфилову - точная копия бетонному памятнику, который считался первым памятником героям войны во время Великой Отечественной войны. И этот факт - подтверждение дружбы между Кыргызстаном и Россией, поскольку памятник передается в дар от России. И открытие нового памятника состоится 5-го декабря 2021 года.

Представители российского посольства в Кыргызстане: советник посольства России в Кыргызстане Валерий Катула и старший помощник военного атташе Дмитрий Колобонов напомнили решающую роль действий панфиловской дивизии под Москвой.

Особый статус конференции придало личное участие в конференции командира 8-ой гвардейской мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова - Урматбека Исакова, который рассказал об истории своего легендарного подразделения и подтвердил, что действительно они в настоящее время дислоцируются в Балыкчы, и со временем планируется, что тот самый легендарный памятник будет установлен на территории Панфиловской дивизии.

- Для нас важно сохранение традиций и передача памяти о подвигах современным военнослужащим. Мы по-прежнему ощущаем особую ответственность, которая лежит на панфиловцах и уверены, что такая задача нам по плечу, - пояснил полковник Исаков.

Руководитель совета депутатов Волоколамского района Сергей Шорников в онлайн формате рассказал, что имел честь родится на Волоколамской земле в селе Осташево, где каждый знает о подвиге 9-ой роты 1073 стрелкового полка 316-ой стрелковой дивизии (позже Панфиловской), воины которой будучи посланы на подмогу подразделению капитану Лысенко были атакованы фашистами и трое суток с 19 по 21 октября 1941 года сражались, удерживая свой участок. А большая часть 9-ой роты была призвана как раз из Киргизской ССР.

Он также подтвердил, что депутаты района приветствовали инициативу создания памятника на месте боя, которая была озвучена поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" два года назад. И выделили землю, и теперь важно найти финансы для реализации проекта, который также подготовлен поисковиками КР совместно с архитектурным факультетом КРСУ.

Кроме этого, Сергей Шорников рассказал, что на волоколамцах лежит ответственность за сохранение памятников, братских захоронений воинов, которые погибли, умерли от ран во время битвы под Москвой в Волоколамском районе. Сам Волоколамск назван городом воинской доблести. На этой земле совершали подвиги Толя Шумов - комсомолец-подпольщик, замученный фашистами и награжденный посмертно орденом Ленина и целый ряд других уроженцев Волоколамской земли. И надо напомнить и о сожженных деревнях, и о казненных мирных жителях в этом районе. И об этом важно говорить, когда мы говорим о войне, так как люди как могли защищали свою страну. Партизаны и подпольщики оказывали помощь панфиловцам, плечом к плечу с бойцами из Киргизской ССР и это тоже страницы истории.

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