Погода
$ 84.79 - 84.94
€ 95.00 - 96.50

О вкладе панфиловской дивизии в битве за Москву рассказали в дипакадемии КР

147  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Дипакадемии КР прошла международная научно-практическая конференция, посвященная теме героизма панфиловцев в битве за Москву.

Как пояснила модератор встречи Айнур Жоробекова, "задача конференции не только обратиться к историческим фактам событий Великой Отечественной войны, но и найти новые грани для изучения вопроса памяти о воинах, сражавшихся с фашизмом.

Именно поэтому организаторы: дипломатическая академия Кыргызской Республики и министерство иностранных дел пригласили к разговору как дипломатов Посольства России, так и ученых исследователей, блогеров, поисковиков, военных.

Заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев подчеркнул, что накануне 80-летия со дня начала битвы за Москву в Кыргызстане открывается новый бронзовый прототип памятника Ивану Васильевичу Панфилову - точная копия бетонному памятнику, который считался первым памятником героям войны во время Великой Отечественной войны. И этот факт - подтверждение дружбы между Кыргызстаном и Россией, поскольку памятник передается в дар от России. И открытие нового памятника состоится 5-го декабря 2021 года.

Представители российского посольства в Кыргызстане: советник посольства России в Кыргызстане Валерий Катула и старший помощник военного атташе Дмитрий Колобонов напомнили решающую роль действий панфиловской дивизии под Москвой.

Особый статус конференции придало личное участие в конференции командира 8-ой гвардейской мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова - Урматбека Исакова, который рассказал об истории своего легендарного подразделения и подтвердил, что действительно они в настоящее время дислоцируются в Балыкчы, и со временем планируется, что тот самый легендарный памятник будет установлен на территории Панфиловской дивизии.

- Для нас важно сохранение традиций и передача памяти о подвигах современным военнослужащим. Мы по-прежнему ощущаем особую ответственность, которая лежит на панфиловцах и уверены, что такая задача нам по плечу, - пояснил полковник Исаков.

Руководитель совета депутатов Волоколамского района Сергей Шорников в онлайн формате рассказал, что имел честь родится на Волоколамской земле в селе Осташево, где каждый знает о подвиге 9-ой роты 1073 стрелкового полка 316-ой стрелковой дивизии (позже Панфиловской), воины которой будучи посланы на подмогу подразделению капитану Лысенко были атакованы фашистами и трое суток с 19 по 21 октября 1941 года сражались, удерживая свой участок. А большая часть 9-ой роты была призвана как раз из Киргизской ССР.

Он также подтвердил, что депутаты района приветствовали инициативу создания памятника на месте боя, которая была озвучена поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" два года назад. И выделили землю, и теперь важно найти финансы для реализации проекта, который также подготовлен поисковиками КР совместно с архитектурным факультетом КРСУ.

Кроме этого, Сергей Шорников рассказал, что на волоколамцах лежит ответственность за сохранение памятников, братских захоронений воинов, которые погибли, умерли от ран во время битвы под Москвой в Волоколамском районе. Сам Волоколамск назван городом воинской доблести. На этой земле совершали подвиги Толя Шумов - комсомолец-подпольщик, замученный фашистами и награжденный посмертно орденом Ленина и целый ряд других уроженцев Волоколамской земли. И надо напомнить и о сожженных деревнях, и о казненных мирных жителях в этом районе. И об этом важно говорить, когда мы говорим о войне, так как люди как могли защищали свою страну. Партизаны и подпольщики оказывали помощь панфиловцам, плечом к плечу с бойцами из Киргизской ССР и это тоже страницы истории.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления КНУ имени Жусупа Балысагына Анарбек Алымкулов рассказал о разных версиях боя, которые ранее озвучивались, при этом подчеркнув значение действий подвига всей Панфиловской дивизии в октябрьских, ноябрьских и декабрьских боях.

Проректор по информации и связи с общественностью КРСУ Леонид Сумороков напомнил, что среди командиров Красной Армии мужественно сражались депутаты Верховного Совета Киргизской ССР.

Декан факультета истории и регионоведения КНУ Туратбек Сардыбаев заострил внимание на том, что еще до войны в армию были призваны воины из Киргизской ССР, а в дальнейшем их судьба осталось неизвестной. Также как мало данных о призванных на военные заводы и предприятия. И эта страница истории должна быть также изучаться.

Заведующий кафедрой международных отношений Бишкекского гуманитарного университета Токтобек Рыскулов рассказал о том, что в университете при поддержке одного политического деятеля издана книга воспоминаний о студентов и преподавателей вуза, которые ушли на войну. По его словам, сама работа по сбору материалов стала хорошим примером изучения истории на личных примерах. Например, он смог найти больше информации о своем отце, гвардии лейтенанте Мамбете Рыскулове, который был награжден несколькими боевыми орденами.

Курсанты военного института Адилет Бактыбеков, Канатбек Кулмурзаев, Эрлан Жылдызбеков представили свои доклады о ходе Битвы под Москвой, которые они также представят в Москве на Международной конференции.

Командир поисково-исследовательской группы 40-ой отдельной стрелковой бригады (курсантской) школы-гимназии № 24 Султан Султанов рассказал о работе по восстановлению боевого пути и увековечиванию имен воинов этого подразделения. Специалист по СММ-технологиям группы Алина Мавлянова рассказала, как они ведут поиск родных погибших воинов. На представленной презентации можно было увидеть, фото могилы командира бригады в Ташкенте, которую нашел один из членов Международной поисково-исследовательской группы, выпускник ташкентского военного училища. И фото уже восстановленного памятника. Выборка по фамилиям призванных и погибших воинов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410277
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  