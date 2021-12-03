Обращение Президента Садыра Жапарова по случаю Международного дня инвалидов

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 декабря, направил обращение в связи с Международным днем инвалидов.

Приводим текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Ежегодно 3 декабря в Кыргызской Республике, как и во всем мире, проводятся массовые мероприятия, которые демонстрируют уважение к лицам с инвалидностью как к полноценным членам общества и обращают его внимание к их насущным нуждам и проблемам не только сегодня, но и всегда.

Ратифицировав отдельным Законом Кыргызской Республики Конвенцию ООН о правах инвалидов, наше государство приняло на себя обязательство претворять в жизнь все её положения и закреплять главные права людей на жизнь, доступ к инфраструктуре, равенство перед законом, образование, труд и занятость.

Эти меры стали важной частью "Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года", "Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы". Их реализация позволит продолжить государственную политику реабилитационных и интеграционных действий с тем, чтобы обеспечить максимальные возможности для полноценного включения в жизнь общества лиц с инвалидностью!

После ратификации Кыргызстаном Конвенции ООН о правах инвалидов наше государство продолжает свои усилия по улучшению жизненных условий лиц с ограниченными возможностями здоровья, которых на сегодня у нас в республике насчитывается 196 тысяч 400 человек.

Для таких людей труд - это не просто возможность зарабатывать, это чувство своей полезности обществу. В процессе работы они общаются с окружающими, выходят из дому, заводят друзей и знакомых. Для лиц с инвалидностью должны быть в равной степени доступны не только рабочие места, но и театры, кинотеатры, музеи и другие культурно-зрелищные заведения.

Уважаемые соотечественники!

Народ наш издревле милосерден. К людям, получившим увечья при несчастных случаях или врождённо, всегда относились с заботой и вниманием, немало таких благотворителей в народе и сегодня. Наше государство и общественность тоже не останутся в стороне от этих благородных начинаний и продолжат оказывать помощь и поддержку людям с инвалидностью. Улучшение их жизненных условий и решение их проблем, связанных с соблюдением их прав, всегда будут в центре внимания исполнительной власти.

Желаю всем вам добиться успехов в осуществлении намеченных планов, уверенности в своих возможностях, огромной жизненной отваги, счастливой жизни, оптимизма, чувствуя при этом поддержку не только родных и близких, но и государства!"