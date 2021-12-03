Кыргызстанцы с инвалидностью поделились своими успешными историями

В Бишкеке состоялось мероприятие в честь людей с ограниченными возможностями здоровья, организованное благотворительным фондом "Нурлуу кайрымдуу кыздар". По словам гражданского активиста Оскара Райса, оно прошло в молодежном формате.

На торжество были приглашены лица с инвалидностью, которые добились успехов в своей работе и поделились своими успешными кейсами с другими участниками. Также присутствовали меценаты, гражданские активисты и другие.

На ивенте разыгрывались ценные подарки, а талантливый певец Алмаз Аман, который имеет инвалидность, презентовал гостям свою новую песню.