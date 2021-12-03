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Кыргызстанцы с инвалидностью поделились своими успешными историями

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось мероприятие в честь людей с ограниченными возможностями здоровья, организованное благотворительным фондом "Нурлуу кайрымдуу кыздар". По словам гражданского активиста Оскара Райса, оно прошло в молодежном формате.

На торжество были приглашены лица с инвалидностью, которые добились успехов в своей работе и поделились своими успешными кейсами с другими участниками. Также присутствовали меценаты, гражданские активисты и другие.

На ивенте разыгрывались ценные подарки, а талантливый певец Алмаз Аман, который имеет инвалидность, презентовал гостям свою новую песню.


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URL: https://www.vb.kg/410280
Теги:
Бишкек, активисты, ЛОВЗ
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