В Оше обсудят проблему смога и его последствий

В Ош состоится городская встреча по обсуждению проблемы загрязнения воздуха и его последствий для здоровья человека. Мероприятие организовано ОО "МувГрин" и ОО "Youth of Osh". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, встреча пройдет 8 декабря текущего года.

"Во время дискуссии "Шааркана: Смог в Оше" жители смогут задать вопросы местным властям. Ожидается участие представителей мэрии г. Ош, соответствующих муниципальных структур, а также депутатов горкенеша.

Каныкей Кадырова, инженер-эколог "МувГрин", предоставит краткие статистические данные о качестве воздуха в Оше и расскажет об опыте Бишкека в борьбе со смогом.

Смог вызывает головные боли и снижает иммунитет. Смог провоцирует сердечно-сосудистые заболевания (артериальной гипертонией, вегетососудистой дистонией, стенокардией) и заболеваниями дыхательных путей (астмой, бронхитом, эмфиземой). Он может стать причиной одышки, затруднения и остановки дыхания, бессонницы, кашля. В 2017-2019 годах, согласно данным статистического комитета, наблюдается рост заболеваний органов дыхания в стране, как бронхиальная астма, аллергический ринит.

По данным датчиков мониторинга загрязнения атмосферного воздуха ОО "МувГрин", в осенний сезон жители Оша дышали "чистым" воздухом только в сентябре. В октябре показатели PM2,5 (ПДК = 35 мкг / м3) были превышены в 3 раза. В ноябре уровень PM2,5 был превышен в 5,2 раза, и жители Оша дышали нездоровым воздухом.

Частицы PM2.5 и PM10 - капельки жидкости, мелкие частицы золы, пыли и других веществ. Так как они обладают малым весом, они не оседают на поверхностях, а остаются в воздухе. Частицы находятся в метре над землей. Бóльшая концентрация частиц из-за меньшего веса и восприимчивости детского организма делает детей наиболее уязвимой группой", - говорится в сообщении организатором мероприятия.