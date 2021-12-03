Блогер-урбанист Варламов попал в полицейский участок Либерии

Российский блогер Илья Варламов рассказал, что попал в полицейский участок африканской страны Либерии. Урбаниста обвинили в том, что он сделал фотографию игровых автоматов и выигрышных комбинаций. Блогера забрали в полицию после драки, чтобы разобраться в ситуации. Об этом сообщается на сайте znak.com.

"Снимал в трущобах Монровии, никого не трогал, уже шел к машине… Чтобы выйти на улицу, пришлось зайти в какое-то . На меня налетает чувак, который обвиняет, что я его снял я его не снимал. Чувак очень агрессивный, машет руками, слюни во все стороны. Ему на помощь бежит владелец клуба, и они решают запереть меня в этой конуре либерийском игровом клубе, - написал Варламов.

Дальше, как описал ситуацию Варламов, началась драка. Блогер находился в трущобах вместе с местным журналистом, когда против них собралась толпа. "Все кричат, машут руками, прибывающий народ вообще не понимает, что случилось, из-за чего скандал, но руками все машут", - добавляет Варламов.

Позже за Варламовым приехала полиция, которая "эвакуировала" его в полицейский участок. Оказалось, что владелец игрового клуба, менеджер заведения и один из игроков обвинили Илью Варламова в том, что он заснял на камеру секретное расположение игровых автоматов и выигрышные комбинации. Кроме того, к участку полиции уже приехал их адвокат, который "должен был все грамотно объяснить". Варламов написал, что история походила "не на случайный инцидент, а на какой-то развод". Однако правоохранительные органы Либерии разобрались в ситуации. Урбанист отмечает, что сейчас находится на свободе и расстроен тем, что в Либерии нет посольства России, - говорится в сообщении издания.