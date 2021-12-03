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ОсОО "Вега Оперейтинг Компани" смогли защитить свою репутацию на суде

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно решению суда информация, распространенная активистом и журналистом Улукбеком Карыбек уулу в отношении "Вега Оперейтинг Компани", не соответствует действительности. Об этом журналист сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, в апреле текущего года Улукбек Карыбек уулу опубликовал видеообращение, касающееся ОсОО "Вега Оперейтинг Компани", реализующей проект "Безопасный город" в Кыргызстане. Сообщалось о том, что якобы имеются нарушения, а также об обвинениях, которые активисту пришлось опровергнуть.

Решение о несоответствии вышеуказанной информации действительности принято Первомайским районным судом в конце сентября 2021 года. Улукбек Карыбек уулу решил дать опровержение.

Помимо этого, в августе Улукбек Карыбек уулу заявил о том, что его похитили трое неизвестных на Иссык-Куле. В то время глава кабмина Улукбек Марипов встречался с местными жителями, пострадавшими во время схода селя.

Журналист полагал, что похищение совершили сторонники Марипова.

Позже Марипов встретился с блогером. Экс-премьер-министр пообещал, что похитители понесут наказание, а дело он возьмет под свой контроль.


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URL: https://www.vb.kg/410285
Теги:
суд, Бишкек, журналисты
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