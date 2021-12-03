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В Араванском районе открыты социальный магазин, остановки за счет мигрантов

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- Назгуль Абдыразакова
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В айыл окмоту имени Алля Анарова Араванского района открылся социальный магазин, а также установлены 14 удобных остановок с микроклиматом зимой. Кроме этого, доставлены три современных автобуса, мусоровоз и мусорные баки в количестве 100 штук. Об этом нашему изданию VB.KG сообщил руководитель аппарата госадминистрации Араванского района Хамракул Жаныкулов.

По его информации, на днях состоялась открытие социального магазина, где нуждающиеся жители села могут получать бесплатно продукты питания (мука, сахар, чай, масло и др.). На строительство магазина было потрачено 1 млн. 200 сомов.

Также в айыл окмоту функционирует 14 новейших остановок с микроклиматом. Одна остановка обошлась в 135 тысяч сомов.

Скоро по улицам Алля Анарова будут курсировать три новых автобуса. Для школьников и ЛОВЗ проезд будет бесплатным.

Кроме того доставлены мусоровоз стоимостью 2 млн. сомов и 100 единиц мусорных баков на сумму – 1,5 миллионов сомов.

По словам Жаныкулова, данная инициатива инициирована акимом Араванского района Сейитом Кулубаевым. Все закупки и строительства профинансировано мигрантами и состоятельными жителями местности.


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URL: https://www.vb.kg/410288
Теги:
Араванский район, Ошская область, строительство, Помощь
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