Данияр Исаматов и Рамис Рыскулов получили новые назначения

Данияр Исаматов назначен заместителем директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Исаматов Данияр Маратович назначен заместителем директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабмина.

Новую должность получил также Алыкулов Рамис Муратбекович. Акылбек Жапаров подписал документ о его назначении на такую же должность.