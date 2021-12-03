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Данияр Исаматов и Рамис Рыскулов получили новые назначения

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- Анастасия Карелина
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Данияр Исаматов назначен заместителем директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Исаматов Данияр Маратович назначен заместителем директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабмина.

Новую должность получил также Алыкулов Рамис Муратбекович. Акылбек Жапаров подписал документ о его назначении на такую же должность.


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URL: https://www.vb.kg/410289
Теги:
Акылбек Жапаров, назначение, Кабинет министров
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