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Нургуль Бакирова оказала помощь людям с инвалидностью

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- Бакыт Басарбек
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Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова вместе со своими заместителями Качыке Эсенкановым, Нургуль Асановой и Айнаш Токбаевой оказала материальную помощь семилетней М. дочери жительницы жилмассива Калыс-Ордо Первомайского района города Бишкека Г. С. по случаю Международного дня людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"Также при содействии Профсоюзного комитета Верховного суда Нургуль Бакирова оказала материальную помощь работнику судебной системы.

По просьбе жительницы жилмассива Калыс-Ордо была предоставлена кровать для дочери, а также продукты питания.

Нургуль Бакирова пожелала матери, воспитывающей дочь с ограниченными возможностями здоровья, мужества и терпения. Она отметила, что дети, окруженные материнской любовью, вырастают людьми с более богатым и чистым внутренним миром. Она также упомянула, что сама часто занимается благотворительностью, и судьи Верховного суда и местных судов тоже регулярно проводят благотворительные мероприятия в регионах.

Со своей стороны мать шестерых детей выразила глубокую признательность председателю Верховного суда за то, что она специально приехала и справилась о состоянии здоровья её дочери. Женщина сказала, что кроватка, которую она так долго хотела приобрести для своей дочери, станет особенным подарком к Новому году. Ее семилетняя дочь ослепла и страдает аутизмом.

Нургуль Бакирова пообещала, что и впредь будет оказывать помощь семье, и пожелала матери и ребенку крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что 3 декабря – в Международный день людей с ограниченными возможностями работниками судебной системы республики проводятся благотворительные мероприятия по всем областям".


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URL: https://www.vb.kg/410294
Теги:
Верховный суд, Кыргызстан, ЛОВЗ
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