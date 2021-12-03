Ежегодно в Кыргызстане 150 детей обучаются по системе Брайля (видео)

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день людей с инвалидностью.

Международный день людей с инвалидностью был провозглашен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН.

Цель этого дня - привлечь внимание к проблемам людей с инвалидностью, их социализации, чтобы они могли учиться, работать, передвигались по городу без посторонней помощи.

Общественный фонд "Феномен" подготовил к этому дню видео-сюжет.

В Кыргызстане проживают более 32 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. По система Брайля обучается около 150 детей в год, тысячи кыргызстанцев пользуются шрифтом Брайля.