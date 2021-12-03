Знаменитый МХАТ имени Максима Горького скоро сменит свое название

Один из самых знаменитых театров российской столицы совсем скоро вновь сменит свое название. Он станет Художественным театром - МХАТ имени Максима Горького. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Максима Горького возвращает историческое название и уже в следующем 2022 году будет называться Художественный театр - МХАТ имени Максима Горького. Об этом рассказал общественности генеральный директор театра Владимир Кехман. Он пояснил, что это не переименование, а возвращение к прежнему названию. Кехман напомнил, что изначально театр назывался Художественным, потом Московским Художественным, а уже потом стал МХАТом.

МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина в 1987-м. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ имени Горького, после чего была назначена президентом театра. Генеральным директором с 27 октября 2021 года является Владимир Кехман. Художественного руководителя у МХАТа имени Горького на данный момент нет. 1 ноября Эдуард Бояков, который занимал эту должность, сообщил, что покидает театр.