Как распределились голоса избирателей за кандидатов-журналистов? (Cписок)

Более 20 журналистов участвовали в нынешних выборах, как кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша. Есть среди них, как известные журналисты-расследователи, так и авторы собственных блогерских каналов.
Мы приводим список журналистов и количество полученных ими голосов избирателей:
1. Самыйкожо Мирлан – 9414;
2. Дайырбек Орунбеков – 6439;
3. Жанар Акаев – 4897;
4. Мыктыбек Арстанбек – 3777;
5. Али Токтакунов – 3018;
6. Улукбек Карыбеков – 1263;
7. Абдишарип Бекилов – 1247;
8. Назгул Мамытова – 1211;
9. Космосбек Чыдынов – 1061;
10. Орозайым Нарматова – 999;
11. Калыгул Бейшекеев – 971;
12. Алдакулов Тургунбай – 833;
13. Казакбай уулу Замирбек – 796;
14. Марипова Адинай – 776;
15. Уракунова Жылдыз – 757;
16. Канышай Рысбекова – 717;
17. Эрнис Кыязов – 687;
18. Чынара Карапова – 675;
19. Омолдошова Айжан – 649;
20. Шайырбек Абдырахман уулу – 624;
21. Абдумалик уулу Бекмамат – 553;
22. Босивская Кристина – 391;
23. Адилет Темирланов – 356;
24. Эркин Нурбаев – 352.