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Как распределились голоса избирателей за кандидатов-журналистов? (Cписок)

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- Асия Канаева
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Более 20 журналистов участвовали в нынешних выборах, как кандидаты в депутаты Жогорку Кенеша. Есть среди них, как известные журналисты-расследователи, так и авторы собственных блогерских каналов.

Мы приводим список журналистов и количество полученных ими голосов избирателей:

1. Самыйкожо Мирлан – 9414;

2. Дайырбек Орунбеков – 6439;

3. Жанар Акаев – 4897;

4. Мыктыбек Арстанбек – 3777;

5. Али Токтакунов – 3018;

6. Улукбек Карыбеков – 1263;

7. Абдишарип Бекилов – 1247;

8. Назгул Мамытова – 1211;

9. Космосбек Чыдынов – 1061;

10. Орозайым Нарматова – 999;

11. Калыгул Бейшекеев – 971;

12. Алдакулов Тургунбай – 833;

13. Казакбай уулу Замирбек – 796;

14. Марипова Адинай – 776;

15. Уракунова Жылдыз – 757;

16. Канышай Рысбекова – 717;

17. Эрнис Кыязов – 687;

18. Чынара Карапова – 675;

19. Омолдошова Айжан – 649;

20. Шайырбек Абдырахман уулу – 624;

21. Абдумалик уулу Бекмамат – 553;

22. Босивская Кристина – 391;

23. Адилет Темирланов – 356;

24. Эркин Нурбаев – 352.


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URL: https://www.vb.kg/410302
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, журналисты, #Выборы2021
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