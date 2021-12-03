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Задержанные ранее сотрудники ГНС уволены в связи с утратой доверия

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- Бакыт Басарбек
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Три сотрудника управления по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской, Таласской и Ошской областям Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным пресс-службы, соответствующий приказ подписал председатель ГНС Алтынбек Абдувапов.

"Основанием для увольнения явилось их задержание ГКНБ по факту коррупции в рамках мероприятий, проведенных 2 декабря 2021 года в пункте учета товаров "Ак-Тилек"", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/410312
Теги:
ГКНБ, ГНС, увольнение, Кыргызстан
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