Успей стать участником менторской программы по управлению бизнесом!

В Кыргызстане стартует менторская программа по управлению бизнесом. И стать ее участником еще не поздно.

Набор менторов - опытных профессионалов, готовых поддержать и вдохновить своего подопечного в его профессиональной сфере, и менти в программу "Женщины в бизнесе" заканчивается, но до 8 декабря желающие еще успеют подать свои заявки.

Данный проект реализуется Европейским банком реконструкции и развития в партнерстве с "Женским форумом "Курак". Для участия в программе на роль менторов приглашаются женщины и мужчины с большим профессиональным опытом в бизнесе, которые могут передать знания и поделиться ценными советами с предпринимательницами.

Одновременно для обучения эффективному управлению бизнесом проходит набор менти. Через сотрудничество с опытными наставниками владелицы бизнеса получат уникальный шанс для развития своего дела в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По результатам отбора 20-35 успешных и опытных бизнес-профессионалов станут наставниками 35-ти менти. Вместе они будут разбираться в вопросах финансовой грамотности, бизнес-планирования, разработки нового товара или услуги, маркетинга, планирования продаж и развития производств.

По итогам реализации предыдущих этапов программы, полученные опыт и знания позволили менти создать дополнительные рабочие места в Кыргызстане, внедрить инновации в бизнес, открыть новые рынки сбыта продукции, повысить объем продаж, расширить ассортимент продукции и в целом увеличить прибыльность своего бизнеса.

До конца подачи заявок на участие в программе осталось всего несколько дней.

Заполнить анкету можно по ссылке: https://msto.me/card1636697185/

Последний день приема заявок - 8 декабря.

Результаты будут объявлены 15 декабря.

Программа ЕБРР "Женщины в бизнесе" - это комплексный пакет финансовой и технической поддержки для женщин-лидеров в бизнесе в Кыргызстане. Проект призван облегчить доступ к финансам и повысить конкурентоспособность представительниц бизнес-сектора.

Программа предлагает кредитную линию, механизм распределения рисков, чтобы побудить коммерческие банки предлагать более выгодные условия кредитования, а также консультации и наставничество для малого и среднего бизнеса под руководством женщин, желающих развивать свое дело.