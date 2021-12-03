Кыргызстанцам скоро будет доступна госипотека по шариату

ОАО "Государственная ипотечная компания" и ОАО "Бакай Банк" подписали Агентское соглашение в рамках жилищной Программы "Мой дом 2021-2026". Данная жилищная Программа направлена на обеспечение доступным жильем граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщается на сайте ГИК КР.

"Агентское соглашение было подписано председателем правления ОАО "ГИК" Тологоновой Аидой Бейшеналиевной и первым заместителем председателя правления ОАО "Бакай Банк" Юсуповым Маратом Махмудовичем. В рамках данного Агентского соглашения ОАО "ГИК" планирует предоставить инвестиционные средства для выдачи ипотечных продуктов по исламским принципам финансирования (ИПФ) участникам жилищной Программы через Исламский Финансовый Центр (ИФЦ) ОАО "Бакай Банк".

Согласно данного соглашения ОАО "ГИК" назначает своим агентом (вакилем) ИФЦ ОАО "Бакай Банк", который будет осуществлять выдачу ипотечного продукта согласно сделке Мурабаха (т.е. сделка купли-продажи в рассрочку).

В ближайшем будущем кыргызстанцы впервые получат возможность получить государственную ипотеку, которая соответствует стандартам шариата.

ИФЦ - первое исламское окно в Кыргызстане и в СНГ, созданное при ОАО "Бакай Банке" и предоставляющее финансовые услуги по исламским принципам. ИФЦ имеет лицензию НБКР, которая разрешает осуществлять финансирование по исламским принципам финансирования. ИФЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с законом КР "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности", нормативно-правовыми актами НБКР и шариатскими стандартами Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений(ААОИФИ)".