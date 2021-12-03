В Стокгольме встретились министры иностранных дел Кыргызстана и Турции

На полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в г. Стокгольм (Швеция), состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах, а также вопросов реализации итогов двухсторонней встречи глав государств Кыргызстана и Турции в г. Стамбул 12 ноября 2021 г.

Особый акцент был сделан на активизации приоритетных направлений сотрудничества, а также принятии мер по укреплению и развитию кыргызско-турецкого сотрудничества. Руслана Казакбаевым отмечена важность полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей. Обсуждены вопросы взаимодействия в рамках ОБСЕ и ООН, а также взаимной поддержки кандидатур в выборных органах Организации Тюркских государств, в том числе, такой важной организации как ТЮРКСОЙ.

В свете предстоящей 30-ти летней годовщины установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий и обсудили планируемые визиты и встречи на высшем и высоком уровнях.