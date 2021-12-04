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В Стокгольме подписали соглашение о кыргызско-армянском сотрудничестве

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- Светлана Лаптева
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На полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Состоялся конструктивный диалог по актуальным вопросам повестки кыргызско-армянских отношений и намечены перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодной совместной деятельности, в том числе на многосторонних площадках.

Обсужден график взаимных визитов министров иностранных дел двух стран в 2022 году.

По итогам встречи подписана программа сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2022-2024 годы.


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URL: https://www.vb.kg/410326
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