Село Люксембург будет дружить с Герцогством Люксембурга

В Стокгольме "на полях" Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ министр иностранных дел Руслан Казакбаев провел встречу со своим коллегой из Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений стороны подчеркнули взаимный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества. В этом отношении, договорились поддерживать политический диалог на высшем уровне с организацией в 2022 году визитов официальных делегаций, а также подкрепить дружественные отношения деловыми связями через обмен бизнес-миссиями. В этом контексте Глава МИД Люксембурга принял приглашение посетить Кыргызстан с визитом в первой половине 2022 года. Стороны также запланировали ряд совместных культурных мероприятий по случаю юбилейной даты.

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан .Казакбаев передал на рассмотрение люксембургской стороны предложения Кыргызской стороны по активизации двусторонних отношений на среднесрочную перспективу, в том числе, по расширению двусторонней договорно-правовой базы в сфере поощрения и защиты инвестиций, здравоохранения, сельского хозяйства, окружающей среды, коммуникаций и информационных технологий, образования и науки, культуры, туризма и спорта. Кыргызская сторона также предложила установить побратимские связи кыргызского села Люксембург с одним из муниципалитетов Герцогства Люксембург. Предложения были положительно приняты.

Стороны обсудили вопросы региональной и международной повестки дня и взаимодействия в рамках международных организаций.