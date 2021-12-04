Португалия предлагает сотрудничество Кыргызстану в сфере водных ресурсов

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев вчера встретился со своим коллегой из Португалии Аугусто Сантошом Силвой на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, отметили необходимость активизации политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия.

А также обговорили план совместных мероприятий по случаю празднования в 2022 году 30-летия установления дипломатических отношений между странами, а также дорожную карту по их дальнейшей интенсификации. Министр Казакбаев также обозначил важность расширения договорно-правовой базы между двумя странами, в связи с чем передал пакет проектов двусторонних соглашений с предложением об их подписании.

Стороны также обсудили взаимодействие в рамках международных организаций.

Португальской стороной в положительном ключе отмечена инициатива Кыргызстана о проведении Первого экономического форума Европейский Союз – Центральная Азия. В этом контексте министр Силва поддержал предложение кыргызской стороны об организации в ближайшем будущем совместного бизнес-форума, а также предложил сторонам сотрудничество в сфере использования водных ресурсов. В этой связи отмечена предстоящая Конференция ООН по океану, которая состоится в г. Лиссабон.

Министр Силва также принял приглашение посетить Кыргызстан с визитом.