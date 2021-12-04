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Кыргызстанцы стали призерами открытого турнира Азии и Океании по парадзюдо

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- Назгуль Абдыразакова
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Члены национальной сборной команды Кыргызской Республики по парадзюдо Хаитон Хусан кызы и Маматибраим Суранов стали призерами открытого турнира Азии и Океании по парадзюдо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

"Соревнования проходят с 3 по 5 декабря в городе Нурсултан (Казахстан).

В весовой категории до 52 кг Хаитон Хусан кызы завоевала серебряную медаль. Также среди мужчин в весовой категории до 66 кг Маматибраим Суранов стал бронзовым призером турнира.

Отметим, что спортсмены выступали под руководством главного тренера Каната Имиянова", - говорится в сообщении агентства.


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URL: https://www.vb.kg/410335
Теги:
Казахстан, Паралимпийские игры, спорт, Кыргызстан
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