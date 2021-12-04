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Президент КР Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с днем эпоса "Манас"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 4 декабря, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, поздравил соотечественников с днем эпоса "Манас". Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В обращении Главы государства говорится:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днём эпоса "Манас", являющегося нашим национальным достоянием!

Каждый народ, который гордится своей историей, бережно относится к своему литературному и культурному наследию и несёт бремя его прославления. Оно постепенно становится его девизом и знаменем, духовным символом его самобытности, с которым знакомится весь мир. Именно такую роль сегодня выполняет древнее сказание "Манас", ставшее воистину жемчужиной культурного достояния кыргызов.

В самом деле, этот гимн эпохи кочевой цивилизации наших пращуров и песнь, веками разносившаяся по необъятным просторам Евразии, - самый ценный энциклопедический источник, отразивший историю кыргызского народа, его нравы и обычаи, нормы нравственности и повседневного обихода, вообще духовную и общественную жизнь.

И недаром наш эпос, впечатляющий не только по объёму, но и высокими художественными достоинствами, включён в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Эпическое сказание кыргызского народа "Манас" - явление уникальное в мировом устном поэтическом творчестве. Научный интерес к "Манасу" огромен, и среди исследующих его много маститых зарубежных ученых.

Создателями эпоса "Манас" являются сказители-манасчы, обладавшие феноменальной памятью и божественным даром. Они же являются и его хранителями, передающими бессмертные строки из поколения в поколение, из уст в уста. И я низко склоняю голову перед этими людьми.

В эпоху глобализации нам необходимо исследовать нашу великую эпопею в новых условиях, широко её популяризируя, и сделать всё, чтобы содержащиеся в ней немеркнущие идеалы и вековечные, непреходящие ценности глубоко проникли в сознание молодёжи. Только поколение, впитавшее дух наших великих предков, будет искренне предано Отчизне, родной земле, считая своим священным долгом беречь её как зеницу ока.

В нынешнем году впервые в истории нашей страны был образован и начал свою деятельность Кыргызский государственный театр "Манас". Одной из его главных целей является сохранение, распространение и популяризация "Манаса", а также малых эпосов и творчества сказителей (манасчы, дастанчы) - духовно-культурной основы устного народного творчества.

Кроме того, необходимо снимать на основе нашего великого сказания большие художественные сериалы, мультфильмы для детей, издавать стихотворные и прозаические варианты эпоса "Манас", перевести их на самые распространённые языки планеты, широко популяризировать и пропагандировать. Так же, как великие устные творения человечества "Илиада" и "Одиссея", "Рамаяна" и "Махабхарата", наш эпос "Манас" должен занять своё достойное место в исследованиях крупнейших научных учреждений и&nbs p;на книжных полках библиотек мировых вузов.

Уважаемые кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю вас с Днём великого эпоса "Манас" и желаю нашей Родине развития и мира, а нашему народу единства и согласия! Пусть дух нашего прадеда Манаса покоится с миром, и пусть вечно реет знамя нашей свободы!".


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URL: https://www.vb.kg/410336
Теги:
Манас, президент, поздравление, Садыр Жапаров
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