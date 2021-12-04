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Больше всего гендерного насилия зафиксировано в двух областях Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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"Госорганы и органы местного самоуправления не принимают превентивных мер для предотвращения гендерного насилия". Об этом заявил юрист ОО "Инновационные решения" Курманбек Турдалиев во время презентации мониторинга по случаям гендерного насилия в Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Исследование проводилось в течение 15 месяцев в рамках проекта "Содействие верховенству права и доступу к правосудию для жертв гендерного насилия: извлеченные уроки и рекомендации".

Согласно данным Нацстаткома, в 2020 году было зафиксировано более 7000 обращений в кризисные центры по случаям гендерного насилия.

"Под гендерным насилием понимается не только физическое насилие, но также насилие, связанное со вступлением в брак, торговля людьми, уклонение от уплаты алиментов, семейное насилие и др. В проведенном исследовании мы изучили, как реагируют органы государственной власти, местного самоуправления на факты гендерного насилия. Нашей целью было выявление и анализ институциональных, правых и правоохранительных пробелов в эффективном реагировании на случаи гендерного насилия, а также предоставление рекомендаций для улучшения предоставления услуг жертвам гендерного насилия", - заявил Курманбек Турдалиев.

Юрист также пояснил, что Чуйская и Жалал-Абадская области были выбраны в качестве пилотных, поскольку в этих регионах было зафиксировано наибольшее количество случаев гендерного насилия.

На встрече по результатам проведенного мониторинга приняли участие представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций гражданского общества, международных представительств и организаций, средств массовой информации.


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URL: https://www.vb.kg/410338
Теги:
гендер, насилие, Чуйская область, Кыргызстан
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