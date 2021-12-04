Сколько стоит теперь билет в Исторический музей?

Все когда-нибудь кончается, завершилась и подарочная акция Национального исторического музея (НИМ) на площади Ала-Тоо по бесплатному входу в этот очаг культуры.

Как сообщили VB.KG в НИМ, до конца декабря установлены такие расценки на входные билеты для посетителей музея:

- взрослым 150 сомов,

- пенсионерам и студентам 70 сомов,

- школьникам 50 сомов,

- иностранным гражданам 300 сомов.

По сведениям источников VB.KG, "была сделана калькуляция стоимости билетов, себестоимость определили в 260 сомов". И было решено, что взрослым посетителям государство субсидирует по 110 сомов. Пенсионерам, студентам и школьникам госсубсидия, соответственно, больше.

А еще сотрудники музея жалуются, что некоторые госучреждения пытаются провести свои делегации для осмотра экспозиции НИМ "на халяву", то есть бесплатно. Лучше бы покупкой билетов для делегаций по безналичному расчету поддерживали НИМ. Ведь в каждом ведомстве есть статьи расходов на культмассовые мероприятия.

Как пишут в соцсетях сочувствующие НИМ, "полностью бесплатное посещение наша страна себе не может позволить, на починку техники и прочего инвентаря государство вряд ли будет что-то выделять. Плюс не стоит умалчивать: пожилые смотрительницы музея получают невысокую зарплату, без спецсчета им не будут выдавать премии. Приобщение к истории и культуре - это одно, а эксплуатировать пенсионерок что работают на голом энтузиазме-это тоже не есть хорошо, молодежь же за такие копейки работать не пойдет, надо смотреть реальности в глаза".