Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 95.40 - 96.82

В ходе рейда "Подросток" на Иссык-Куле выявлены дети употребляющие спиртное

186  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иссык-Кульской области проходит комплексное рейдовое мероприятие "Подросток", в ходе которого стражи правопорядка вместе с социальными работниками выявляют несовершеннолетних занимающие попрошайничеством, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неформальных лидеров, состоящих в группе риска, а также находящихся без сопровождения родителей с 22.00 до 06.00. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в ходе ночного рейда в г. Каракол, сотрудники милиции проверили один из компьютерных салонов, где в ночное время находились двое несовершеннолетних.

"Когда у администратора спросили, что тут делают несовершеннолетние, те в оправдание ответили, что после 21.00 приходят взрослые люди, оплачивают игру и сажают за компьютер детей. Порой так поступают даже сами родители. А следить за тем, чтобы после 22.00 здесь не было подростков, администраторам якобы некогда - клуб большой, за каждым не уследишь.

Несовершеннолетние были доставлены в городскую милицию, куда были также вызваны родители. На первый раз стражи правопорядка ограничились предупреждением и после проведения профилактической беседы, передали детей законным представителям.

Ближе к полуночи, милиционеры вместе с социальными работниками проверили один из ночных клубов, где четверо подростков распивали спиртное и курили кальян. На вопросы о том, почему несовершеннолетним продают спиртное, администрация ограничилось ответом, что у одной из клиентов имеется паспорт. Более того, один из администраторов ночного клуба попыталась передать несовершеннолетним паспорт другого лица.

Выявленные подростки также были доставлены в отдел милиции, и после уточнения их анкетных данных, были переданы законным представителям.

"Всего по области в ходе рейда за ночь было выявлено 18 несовершеннолетних, находящихся после 22.00 часов ночи без сопровождение законных представителей. По всем выявленным фактам были приняты соответствующие меры в рамках законодательства республики", - говорится в сообщении УВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410346
Теги:
Иссык-Кульская область, рейд, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  