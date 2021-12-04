В ходе рейда "Подросток" на Иссык-Куле выявлены дети употребляющие спиртное

В Иссык-Кульской области проходит комплексное рейдовое мероприятие "Подросток", в ходе которого стражи правопорядка вместе с социальными работниками выявляют несовершеннолетних занимающие попрошайничеством, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неформальных лидеров, состоящих в группе риска, а также находящихся без сопровождения родителей с 22.00 до 06.00. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в ходе ночного рейда в г. Каракол, сотрудники милиции проверили один из компьютерных салонов, где в ночное время находились двое несовершеннолетних.

"Когда у администратора спросили, что тут делают несовершеннолетние, те в оправдание ответили, что после 21.00 приходят взрослые люди, оплачивают игру и сажают за компьютер детей. Порой так поступают даже сами родители. А следить за тем, чтобы после 22.00 здесь не было подростков, администраторам якобы некогда - клуб большой, за каждым не уследишь.

Несовершеннолетние были доставлены в городскую милицию, куда были также вызваны родители. На первый раз стражи правопорядка ограничились предупреждением и после проведения профилактической беседы, передали детей законным представителям.

Ближе к полуночи, милиционеры вместе с социальными работниками проверили один из ночных клубов, где четверо подростков распивали спиртное и курили кальян. На вопросы о том, почему несовершеннолетним продают спиртное, администрация ограничилось ответом, что у одной из клиентов имеется паспорт. Более того, один из администраторов ночного клуба попыталась передать несовершеннолетним паспорт другого лица.

Выявленные подростки также были доставлены в отдел милиции, и после уточнения их анкетных данных, были переданы законным представителям.

"Всего по области в ходе рейда за ночь было выявлено 18 несовершеннолетних, находящихся после 22.00 часов ночи без сопровождение законных представителей. По всем выявленным фактам были приняты соответствующие меры в рамках законодательства республики", - говорится в сообщении УВД.