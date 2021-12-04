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Всемирная организация реслинга выделит девушкам-борцам из КР $ 17 000

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- Назгуль Абдыразакова
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Всемирная организация рестлинга (UWW) опубликовала рейтинг лучших за год. Согласно ему, Айсулуу Тыныбекова, занявшая первое место в своей весовой категории, получит 10 тысяч долларов, а занявшая второе место Мээрим Джуманазарова - 7 тысяч долларов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным сайта, Айсулуу Тыныбекова (62 кг) набрала 136 очков в женской борьбе и стала лидером среди всех борцов, включенных в рейтинг Всемирной организации борьбы.

Он получила 18 очков за победу на чемпионате Азии в четвертый раз в Алматы, 16 очков за завоевание золотой медали на открытом турнире в Польше, 44 очка за завоевание серебряной медали на Олимпийских играх в Токио и 58 очков за победу на чемпионате мира. Чемпионат Осло.

Мээрим Джуманазарова получила 18 очков за победу на чемпионате Азии, 12 очков за завоевание бронзовой медали на открытом турнире в Польше, 26 очков за завоевание бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио и 58 очков за победу на чемпионате мира в Осло, за всего 114 баллов. "Победители, занявшие первое место, получат 10 000 долларов, победители, занявшие второе место, получат 7 000 долларов, а победители, занявшие третье место, получат 3 000 долларов", -говорится на сайте организации.


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URL: https://www.vb.kg/410351
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, спорт
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