Медико-социальные экспертные комиссии начали выездные встречи с населением

В городе Баткен состоялись выездные встречи с населением Лейлекской межрайонной медико-санитарной экспертной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

По ее данным, на встречах, которые прошли с участием врачей, были рассмотрены вопросы установления инвалидности, получения услуг персонального ассистента.

"Граждан ознакомили с изменениями, внесенными в положение об установлении инвалидности, а также дали контакты управления медико-социальной экспертизы, куда можно обращаться по вопросам коррупции.

Также сотрудники МСЭК и медики обсудили возможности дальнейшей совместной работы в рамках выездных заседаний, возможности установления инвалидности на дому, в стационарах.

В рамках выездной встречи в г.Баткен были осмотрены 30 человек, из них 11 детей.

Встречи начаты в рамках поручения министра труда, социального обеспечения и миграции Кудайбергена Базарбаева по обеспечению условий свободного получения инвалидности и искоренения коррупции на уровне медико-социальных экспертных комиссий", -говорится в сообщении МТСОМ.