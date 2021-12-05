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В Оше начато строительство социальных объектов

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- Назгуль Абдыразакова
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4 декабря в МТУ "Амир-Тимур" города Ош заложена капсула по строительству центра семейной медицины на 150 м2, учебного центра на 110 м2 и мечети на 100 м2. В мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Жасур Азимов, Президент Всемирной мусульманской молодежной ассамблеи Мохаммед Мады, глава МТУ "Амир-Тимур" Махамадамин Канатов, аксакалы, местные жители. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Ош.

По ее данным в своей приветственной речи Ж.Азимов выразил слова благодарности Всемирной мусульманской молодежной ассамблеи за поддержку в развитии инфраструктуры микрорайонов города во благо будущих поколений.

"Отметим, что согласно планам, строительство объекта завершится во второй половине следующего года"- говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/410365
Теги:
Ош, строительство
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