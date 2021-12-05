Профессор Панков: Кошки мыслят логически, причем им не чуждо сострадание

Член-корреспондент НАН КР, доктор физико-математических наук Павел Панков сообщил VB.KG о "настоящем интересном открытии", сделанном совместно с его ученицей Аминой Волковой, студенткой 3 курса экономического факультета КРСУ имени Ельцина на кафедре математических методов в экономике.

Амина Волкова пояснила VB.KG, что профессор Панков читает их студенческой группе курс логики. Он поставил задачу: как доказать, что определенное животное мыслит логически? После обсуждения в группе было решено провести "опыт на взаимопомощь".

Волкова погуглила и выяснила, что наблюдались многочисленные случаи, когда кошки по своему желанию приносили разные вещи людям и еду - другим кошкам, но еще не ставились научные опыты на эту тему.

А вот поставленный Волковой под руководством Панкова опыт показал логику представителей кошачьего семейства, а именно домашней трехцветной кошки Плюшки и тоже домашнего кота Роберта, полностью черного окраса.

Плюшка на момент проведения опыта страдала от интоксикации, так как съела мышь, отравленную мышьяком. Плюшка была малоподвижна и почти ничего не ела, то есть на момент проведения опыта не могла позаботиться о себе сама.

Для проведения опыта Плюшка была помещена в зал за закрытую дверь. Между полом и дверью было расстояние в 5 см.

Роберта оставили на кухне. В миску для корма, которая находилась на расстоянии в 50 см от двери, ведущей в зал, положили двойную порцию корма. Некоторое время Роберт поглощал пищу. Однако услышав жалобное мяуканье Плюшки, кот прекратил есть, затем опрокинул некоторое количество корма на пол и подтолкнул-подвинул его лапами к двери и под дверь.

Таким образом было выявлено, что кот обладает логическим мышлением (он даже "применил толкание корма", чего кошки обычно не делают!). Так сказать, проявил заботу по отношению к больной кошке.

Однако аналогичный опыт не удался, когда Плюшка начала чувствовать себя лучше, и все признаки отравления стали незаметны. Отсюда можно сделать следующий вывод: кот понимает, когда кошка нуждается в его помощи, и только в таких случаях эту помощь оказывает.

Как предлагают Панков и Волкова, подобные опыты можно провести и с другими животными. Например, известно, что у чабанов их пастушьи овчарки в принципе заботятся об овцах, охраняют их. Догадается ли овчарка отнести корм овцам, если они закрыты в кошаре и не могут подойти к корму?