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Политик Сергей Миронов потребовал ввести визовый режим со странами ЦА

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- Назгуль Абдыразакова
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Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов потребовал ввести визовый режим со странами Центральной Азии, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на официальное заявление партии.

"Сегодня необходимо временно ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Дело не только в том, что трудовая миграция стала дестабилизирующим криминогенным фактором. Мы также должны максимально снизить вероятность проникновения в Россию новых штаммов коронавируса", – подчеркнул он.

По словам Миронова, третья и главная причина: россияне должны защитить свою экономику от дешёвого труда, который тормозит ее развитие. Дешёвый труд развращает бизнес, позволяет сэкономить на повышении зарплат, переобучении работников и обновлении техники.

"Московские власти правильно сформулировали эту проблему: на стройке должны работать в два-три раза меньше человек, они должны строить в два-три раза быстрее и получать в три раза больше. Этот подход надо распространить на другие регионы и отрасли экономики, поэтому миграционную политику надо ужесточить", – сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/410377
Теги:
виза, Россия, трудовая миграция, Центральная Азия
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