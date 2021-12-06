В Кыргызстане впервые состоится фестиваль художественной гимнастики

Международный фонд "Женген" совместно с федерацией художественной гимнастики при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики планирует проведение культурно-спортивного фестиваля "НАСЛЕДИЕ".

I-й Фестиваль по художественной гимнастике состоится 9 декабря на сцене Большого зала Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Мероприятие проводится в рамках перекрестного Кыргызско-Российского года, основной задачей которого является демонстрация общности народов двух государств через спорт и культуру.

Вместе с тем, фестиваль имеет целью вовлечение в проведение и подготовку мероприятия большого количества детей и молодежи, объединение усилий общественных организаций, представителей бизнеса, муниципальных органов власти, руководителей различного ранга для поддержки творческого развития детей и молодежи, а также популяризации гимнастики и здорового образа жизни.

Режиссуру мероприятия осуществляет российский культурный деятель, режиссер-постановщик Эльдар Сайфутдинов.

Участие в Фестивале примут около 200 детей, представляющих различные виды спорта. С отдельным номером выступит чемпионка мира по вольной женской борьбе Мээрим Жуманазарова. Чемпионка Кыргызстана по художественной гимнастике Айша Изабекова так же примет участие в этом Фестивале. Планируется также выступление действующей чемпионки мира по художественной гимнастике Екатерины Селезневой, чемпионок мира по групповой эстетической гимнастике, призванных продемонстрировать высокий уровень спортивного мастерства.

Организаторы отмечают, что для того, чтобы это зрелищное мероприятие могли посетить дети и молодые люди с ограниченными возможностями, пригласительные билеты будут переданы в специальные учреждения и детские дома.