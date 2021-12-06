В Бишкеке прошел Открытый чемпионат города по всемирному таэквондо 2021

В спортивном зале Дворца спорта имени Каба уулу Кожомкула прошел Открытый чемпионат города Бишкека по всемирному таэквондо, организаторами чемпионата выступило Управление физической культуры и спорта мэрии Бишкека, совместно с Академией таэквондо.

В турнире приняли участие спортсмены из Бишкека, Канта и Токмока, Оша и Кызыл-Кии.

Общее количество спортсменов составило 250 человек. Соревнования обслуживали судьи национальной и международной категории, с применением электронной системы оборудования мирового стандарта KP&P во всех возрастных категориях.

Чемпионат проходил среди детей, юношей, кадетов, юниоров и взрослых спортсменов. Разыгрывалось 35 комплектов медалей, каждый победитель в своей категории был награжден кубком в личном первенстве, медалью и дипломом соответствующих степеней. Все расходы по проведению турнира осуществило Управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.

Во время открытия соревнования прошли демонстрационные показательные выступления воспитанников Академии таэквондо.

Президент Академии таэквондо Убайдула Тохтурбаев выразил огромную благодарность за проведенный турнир и поддержку Олимпийского таэквондо в городе Бишкек - начальника Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек Нурлану Токоноеву.

Воспитанники Академия таэквондо на Открытом чемпионате завоевали сорок медалей.