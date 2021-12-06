Пограничники Лейлекского района пресекли незаконный провоз 230 телевизоров

Отдел по связям с общественностью и СМИ пограничной службы ГКНБ сообщает, что 5 декабря пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз груза через границу.

На въезде в населенный пункт Достук Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ задержал автомашину Mercedes Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызстана Х.Ж., 1989 года рождения.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил груз – 230 коробок телевизоров. По предварительным данным, груз был предназначен для дальнейшей переправки на территорию Таджикистана.

Следует отметить, что гражданин Х.Ж. вел себя крайне агрессивно по отношению к пограничному наряду, пытался спровоцировать конфликт.

Ранее вышеуказанный гражданин дважды привлекался к административной ответственности за незаконный провоз грузов на территорию сопредельного государства.

После оформления соответствующих документов водитель и задержанный груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.