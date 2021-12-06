Касым-Жоомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Сегодня, 6 декабря, состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жоомартом Токаевым.

Касым-Жоомарт Токаев тепло поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо братского Кыргызстана.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность кыргызской стороны к продолжению расширения взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, обсудили состояние и перспективы развития взаимовыгодных связей в различных областях, а также ход реализации ранее достигнутых договоренностей.