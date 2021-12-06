В УВД Ленинского района сняли социальный ролик о семейном насилии

Домашнее насилие - одна из больших проблем нашего времени, которая, несомненно, имеет сильное влияние на развитие детей.

Несомненно, сильное влияние на развитие ребенка оказывают его родители - именно они являются образцом поведения, и те поступки, которые совершают мама и папа, для детей пример правильных и неправильных действий. Огромное количество детей в мире ежедневно становятся очевидцами и объектами насилия в семье.

В связи с этим, сотрудники милиции предотвращают риски, возможную трагедию, обеспечивают защиту пострадавших несовершеннолетних.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, в случае опасности для вашей жизни и здоровья сообщите о случившемся в милицию по круглосуточному короткому номеру телефона 102 и обратитесь в ближайшее отделение милиции.

Пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека