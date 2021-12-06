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Мигрантов в РФ могут обязать проходить дактилоскопию из-за новых татуировок

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- Алина Мамаева
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Трудовых мигрантов и иностранных граждан, прибывших в Россию на срок более 90 дней, могут обязать пройти повторную дактилоскопию и сфотографироваться после нанесения татуировок или удаления шрамов. Это следует из проекта приказа МВД РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно за исключением лиц, в отношении которых выявлено существенное стойкое (постоянное) изменение внешности (появление (удаление) шрамов, дефектов кожного покрова, татуировок, изменения внешности в результате оперативных вмешательств) либо истекло десять лет с даты проведения фотографирования", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из проекта приказа, повторно мигранты будут сдавать отпечатки пальцев в случае изменения анатомической структуры, например, утраты конечности, кисти или пальца руки. Также дактилоскопия и фотографирование могут быть неоднократными в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, пола или гражданства, а также несоответствия данной информации в документе об их прохождении со сведениями, полученными при идентификации личности.

Также условием, при котором дактилоскопическая регистрация может быть неоднократной, является непредоставление документа о ее прохождении, отсутствие возможности провести распознание личности в режиме реального времени по технической причине или в том случае, если дактилоскопическая информация не поставлена на учет информационным центром территориального органа МВД России на региональном уровне по причине ее низкого качества или наличия технической неисправности, в том числе в случае повреждения файлов дактилоскопических карт.

В России с 29 декабря этого года трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на срок более 90 дней, должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование. После они получат соответствующий документ, в том числе он может быть выполнен в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.


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URL: https://www.vb.kg/410416
Теги:
Россия, трудовая миграция, Мигрант, трудовые мигранты в РФ
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