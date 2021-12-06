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Доходы государственного бюджета КР выросли более чем на 40 процентов

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- Александра Василькова
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Доходы государственного бюджета Кыргызстана в январе - октябре текущего года составили 163 миллиарда 990 мллионов 971 тысячу сомов. Об этом сообщается в отчете Министертства финансов об исполнении госбюджета.

Годом ранее в рассматриваемом периоде доходы бюджета составляли 116 миллиардов 155 миллионов 75,2 тысячи сомов. Таким образом, по сравнению с январем - октябрем 2020 года доходы бюджета выросли на 41,2 процента, или на 47 миллиардов 835,9 миллиона сомов.

Рост объясняется увеличением налоговых сборов на 45,3 процента.


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URL: https://www.vb.kg/410423
Теги:
бюджет, Кыргызстан, деньги, финансы, Министерство финансов
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