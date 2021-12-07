Когда же фермеров допустят к базарам?

В минувшие выходные в Бишкеке на улице имени Раззакова (между Киевской и Токтогула) начала работу ярмарка по продаже сельхозпродукции. Столичная мэрия уверила горожан, что цены на аграрную продукцию будут оптовыми, то есть значительно ниже, чем на рынках. В правоте слов столичных чиновников убедился корреспондент VB.KG, хотя не все так хорошо было на этой импровизированной точке распродажи даров природы.

Ярмарка не поразила покупателей богатым ассортиментом предлагаемой продукции. Да, реализовывались мясо, яйца, фрукты, мед, а вот овощей, особенно картофеля, продавалось мало. Выбора у горожан практически не было. Может, поэтому и покупателей пришло не так много.

Мясо продавалось действительно по божеской цене. Так, говядина (с косточкой) предлагалась по 430 сомов за килограмм (на базарах она стоит не менее 480 сомов). И люди охотно покупали мясо, так как сейчас разница в 50 сомов тоже много значит для семейных бюджетов.

Фермер из Сокулука Бактыгуль Акботаева призналась нашему корреспонденту: "Мы уже давно реализуем мясо, как говорится, в неприспособленных местах. На базарах в Сокулуке аренда торгового места стоит до 10 тысяч сомов в месяц. На бишкекские рынки нам вообще путь закрыт. Там только свои люди допускаются к прилавкам. Вообще-то это удивительно: мы с таким трудом выращиваем скот. Сейчас цена тюка сена доходит до 500 сомов, а нам практически негде реализовывать свою продукцию. Такое отношение к крестьянам поражает".

Жылдыз Акматбекова из села Бозтери Иссык-Кульского района привезла вкусные и душистые яблоки. У ней такие же проблемы. "Эти ярмарки - для нас спасение, - призналась садовод, - заготовители из Бишкека забирают у нас урожай по бросовым ценам, на столичные рынки вход простому смертному крестьянину также запрещен. Одно спасение для нас - ярмарки и продажа продукции на обочинах дорог. Но разве в цивилизованном государстве так можно относиться к фермерам?", - досадует Жылдыз Акматбекова.

Табалды Турумкулов из села Кочкор с автофургона продавал картофель. Всего по 32 сома. На рынках, кстати, сейчас эта продукция стоит не менее 40-45 сомов. Полевод из Нарынской области тоже негодует, как он сам сказал, на распоясавшуюся мафию. "И близко нас к базарам не подпускают, - возмущается он, - куда нам урожай девать - на поле оставлять? В Россию отвезти картофель не могу. Его у меня не так много, да и дорожные расходы большие".

Коммерсант Равшан Мамедов, торгующий мандаринами из Аджарии, возмущается: "Ну и дела у нас творятся! Невозможно даже с экологически чистой продукцией пробиться на прилавок. У нас вообще когда-нибудь порядок будет?".

Что сказать этим людям? У нас в экономике много проблем. В системе закупок и продажи сельхозпродукции - тоже. Этот вопрос уже давно отдан на откуп частникам, а они ни с фермерами, ни с простыми покупателями не церемонятся. Захватывают лучшие места на базарах, покупают у крестьян урожай по бросовым ценам и безбожно задирают цены. Причем сами на этих операциях получают огромные барыши. Практически во всех странах мира подобная практика исключена. Заготовка урожая, его транспортировка, хранение, продажа - все эти вопросы уже давно находятся в сфере особых интересов госструктур. А самое главное - во всех странах установлен жесткий ценовой диктат со стороны правительственных органов. Там давно поняли: рыночные отношения, конечно, хорошо, но и они нуждаются в контроле.