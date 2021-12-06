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ГНС опубликовала данные о доходах государственных и муниципальных служащих

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба Государственной налоговой службы сообщает, что ГНС опубликовала сводные данные о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих за 2019 и 2020 года

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов в соответствии с законодательством начала публикацию на своем официальном сайте сводных данных о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию за 2019 и 2020 года.

Согласно закону, публикации подлежат сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные и муниципальные должности, а также их близких родственников, за исключением лиц, деятельность которых связана с обеспечением национальной безопасности.

Данные публикуются на сайте ГНС www.sti.gov.kg в рубрике "Декларирование государственных и муниципальных служащих" по мере обработки форм деклараций.


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URL: https://www.vb.kg/410426
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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