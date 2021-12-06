Подписан Указ "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйств

Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью"

Указ разработан в целях стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Указом предлагается на 2022–2025 годы освободить от уплаты земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодьями, при этом потери местного бюджета в связи с отменой данного налога также будут компенсированы.

Так, в целях оказания поддержки сельским товаропроизводителям постановляется:

- Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона, предусматривающего освобождение от уплаты земельного налога за пользование сельскохозяйственными угодьями на период с 2022 года по 2024 год включительно, с компенсацией потерь местного бюджета в связи с освобождением от земельного налога.