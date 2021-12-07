От бюджетников в Туркменистане требуют блюсти "чистоту" туркменского языка

В Туркменистане от работников государственных учреждений требуют в общении между собой использовать чистый туркменский язык без использования слов из других языков. С таким требованием столкнулись бюджетные работники в Лебапском велаяте, которых предупредили о взысканиях за использование русских и узбекских слов. Кроме того, ужесточили требования к внешнему виду сотрудников госучреждений. Ранее в этом месяце Азатлык сообщал о запрете показа мультфильмов на русском языке в детских садах.

Как рассказал преподаватель одного из средних школ Фарапского этрапа, о новых требованиях к работникам бюджетных организаций объявили на прошлой неделе.

"Опять ввели новые требования, связанные с языком общения, согласно которым бюджетники в рабочее время в общении между собой должны говорить на чистом туркменском языке. Нас, например, предупредили о больших штрафах за использование слов из русского, узбекского или турецкого языков", говорит преподаватель, говоривший с корреспондентом Азатлыка на условиях анонимности.

Отметим, что в Фарапаском и ряде других этрапов Лебапского велаята, а также в Дашогузском велаяте проживает большое количество этнических узбеков, которые широко используют родной язык и даже в местных диалектах туркменского языка довольно часто встречаются заимствования из узбекского языка.

Кроме того, как в других центрально-азиатских странах туркмены в разговорной речи часто используют русские заимствования. Азатлык также сообщал о росте популярности турецкого языка среди населения Туркменистана.

С чем связано очередное ужесточение против использования других языков в госучреждениях собеседник Азатлыка не смог уточнить.

В связи с выходными днями Азатлык не смог дозвониться до чиновников администрации Лебапского велаята.

Но в конце ноября мы уже сообщали о запрете на показ мультфильмов на русском языке в детских садах Лебапского велаята.

По словам преподавателя из Фарапа, вместе с требованием "о чистоте" туркменского языка бюджетникам также напомнили о национальном дресс-коде.

"Мужчины должны в обязательном порядке носить тахя (туркменская национальная тюбетейка-ред.), чёрный костюм с белой сорочкой. А женщины должны быть в униформе, состоящей из национального платья и платка, им строго настрого запретили обесцвечивать волосы", рассказал собеседник.

Источник: Радио Азатлык