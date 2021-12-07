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Кардиолог назвала способ снизить уровень холестерина людям до 40 лет

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Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич назвала способ снизить уровень холестерина. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

Кореневич считает, что людям до 40 лет помогут понизить содержание холестерина в крови правильное питание и регулярные физические нагрузки. При этом особенно важно обращать внимание именно на продукты, из которых состоит рацион.

Врач также развеяла миф, что правильное питание подразумевает отказ от соленого, острого и жареного. Строгих запретов в еде быть не должно и любые изменения должны происходить плавно, добавила кардиолог.

"К сожалению, никаких таблеток для повышения хорошего холестерина нет, есть только препараты для понижения плохого холестерина. Но этого недостаточно", - отметила Кореневич. Специалист порекомендовала регулярно есть жирную морскую рыбу и растительное, льняное, конопляное и оливковые масла.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала дешевый продукт для снижения холестерина. Для нормализации уровня холестерина можно есть семена кунжута, но не стоит их употреблять ежедневно, заявила нутрициолог Анна Дробышева.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/410441
Теги:
врачи, кардиология
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