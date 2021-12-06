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Некоторые субъекты малого предпринимательства освободят от налогов

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- Айжан Мамбеталиева
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Садыр Жапаров подписал Указ "О поддержке субъектов малого предпринимательства, создании благоприятного налогового климата".

Данным документом предусмотрено освобождение от налогов субъектов предпринимательства с годовым оборотом до 8 миллионов сомов. При этом в целях запуска полноценной аналитической платформы будут следующие требования:

  1. обязательное применение ККМ-онлайн;
  2. обязательное применение электронных счет-фактур;
  3. уплата подоходного налога и страховых взносов;
  4. уплата земельного налога, налога на имущество (если имеется)
  5. отсутствие импортных-экспортных операций.

Так, в целях поддержки субъектов предпринимательства, повышения оперативности принимаемых решений в части налоговых и таможенных правоотношений, создания благоприятного налогового и таможенного климата для добросовестных налогоплательщиков и деловой среды, руководствуясь статьей 71 Конституции, постановляется:

Рекомендовать кабинету министров:

1) внести на рассмотрение Жогорку Кенеша проекты законов, предусматривающие освобождение субъектов, осуществляющих поставку товаров, работ и услуг населению с годовым оборотом до 8,0 млн сомов, от уплаты всех налогов, за исключением подоходного налога и страховых взносов (с сохранением действующих ставок тарифов), путем оптимизации патентной системы налогообложения при условии обязательного применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме реального времени и информационной системы электронных счетов-фактур;

2) создать Единую карточку налогоплательщика и аналитическую систему контроля за уплатой налога на добавленную стоимость и акцизного налога, обеспечить запуск сервисной модели обслуживания налогоплательщиков, упростить процедуры налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов и минимизировать контакты сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками;

3) ввести механизм прослеживаемости маркированной алкогольной и табачной продукции;

4) дополнить перечень товаров, подлежащих маркировке и прослеживаемости, в том числе лекарственных средств;

5) разработать и утвердить до конца 2021 года Концепцию развития таможенной службы в соответствии с Национальной программой развития Кыргызской Республики до 2026 года;

6) применить принцип "одного окна" при проведении государственных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу;

7) определить уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела государственным органом, осуществляющим полномочия единого государственного органа по принципу "одного окна" при проведении проверок товаров и транспортных средств в автомобильных пунктах пропуска на кыргызском участке таможенной границы Евразийского экономического союза;

8) оптимизировать бизнес-процессы государственных контролирующих органов в автомобильных пунктах пропуска на кыргызском участке таможенной границы Евразийского экономического союза и вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы страны путем обеспечения информационного взаимодействия;

9) делегировать Государственной налоговой службе полномочия:

а) по утверждению форм отчетов, расчетов, деклараций, документов, уведомлений, информации, информационных расчетов, патентов, контрактов, заявлений, решений, заключений, актов, порядка их заполнения, формирования и/или предоставления в виде документа на бумажном носителе или электронного документа в соответствии с налоговым законодательством и законодательством о государственном социальном страховании;

б) по государственной регистрации юридических лиц;

10) определить координирующим органом по проведению государственного контроля (санитарно-эпидемиологический, ветеринарный, фитосанитарный, транспортный):

а) Государственную налоговую службу - в пунктах учета товаров, расположенных вблизи пунктов пропуска на кыргызско-казахстанском участке Государственной границы Кыргызской Республики;

б) Государственную таможенную службу при Министерстве финансов Кыргызской Республики - в автомобильных пунктах пропуска, расположенных на кыргызском участке таможенной границы Евразийского экономического союза;

11) провести комплексную интеграцию систем таможенной службы и государственных органов по регистрации юридических лиц и граждан, в том числе иностранных граждан, движимого и недвижимого имущества, объектов предпринимательства с системой налоговой службы с передачей баз данных в Государственную налоговую службу при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

12) оптимизировать кадровый потенциал и усилить техническое оснащение Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы;

13) совместно с Национальным банком принять действенные механизмы увеличения доли безналичных платежей с учетом мирового передового опыта в сфере цифровых платежных технологий, перехода коммерческих банков на обязательное применение POS-терминалов с функцией контрольно-кассовых машин, обеспечивающих передачу данных в режиме реального времени в Государственную налоговую службу.


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URL: https://www.vb.kg/410442
Теги:
налоги, президент, Кыргызстан
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