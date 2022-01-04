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"Тигры" и "тигрицы" кыргызского искусства

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- Анастасия Карелина
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Согласно восточному календарю, 2022 год – Год голубого водяного тигра. И хотя в свои права тигр вступит лишь 1 февраля, большинство из нас отмечает его наступление уже 1 января. Что принесут нам эти 12 месяцев? И кого нам год подарит: будущую звезду театра, кино или, может быть, изобразительного искусства? Ведь среди людей творчества тех, кто родился в Год тигра, немало. Вспомним же "тигров" и "тигриц" кыргызского искусства!

Сразу оговорюсь, мы опирались на данные Интернета. А люди творческих профессий загадочны, непредсказуемы… То убавят себе годик-другой, то зачем-то прибавят. Так что, если вдруг в нашу славную армию "тигров" вдруг попала "овечка" или "кролик", мы не виноваты.

Люди, рожденные в год Тигра, имеют большой запас жизненных сил. Живут активно и способны стать лидерами. Но есть у них и такие черты, как капризность и импульсивность. Смелые и самолюбивые "тигры" не рефлексируют, не оглядываются назад, а решительно идут вперед к новым свершениям. "Тигры" иногда даже чересчур энергичны.

Представители этого знака могут добиться успеха в любой области. "Тигр" обожает быть в центре внимания, прекрасно знает, как произвести впечатление на окружающих. Для этого он использует и свою внешнюю привлекательность, и приятную манеру поведения. Он живой и остроумный. Его взгляды оригинальны, он всегда полон новых идей и горит энтузиазмом воплотить их в жизнь. Как бы ни складывалась жизнь "тигра", он продолжает творить светло и радостно.

Самый яркий представитель "тигриного" семейства в мире изобразительного искусства – Семен Чуйков. Это имя известно, наверное, каждому кыргызстанцу. Один из основоположников профессионального изобразительного искусства нашей республики родился в 1902 году. Живописец, педагог, народный артист СССР, лауреат двух Сталинских премий появился на свет в Пишпеке. Вся творческая жизнь Чуйкова была связана с Кыргызстаном. Семен Афанасьевич создал художественный музей, в первые фонды которого десятки произведений известных русских и советских художников передали музеи Москвы и Ленинграда. А в 1935-м в республике открылась художественная студия, на основе которой в 1939-м было открыто первое художественное училище. Кыргызское государственное художественное училище существует до сих пор и носит имя Семена Чуйкова.

Еще один яркий представитель мира изобразительного искусства – Давид Флекман. Живописец, график, педагог, заслуженный деятель искусств республики родился в 1914 году в Одесской области. Флекман окончил Одесское художественное училище, поступил в Киевский художественный институт, но учебу прервала война. Работы Давида Нафтуловича находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, в музеях стран СНГ и частных собраниях в ближнем и дальнем зарубежье. До конца жизни Флекман преподавал в Кыргызском государственном художественном училище.

В мире балета Кыргызстана также были и есть люди, родившиеся в год Тигра. Чье имя первым приходит вам на ум, когда речь заходит о кыргызском балете? Скажете Бюбюсара Бейшеналиева - и не ошибетесь! Первая балерина Кыргызстана, народная артистка СССР, педагог появилась на свет в 1926-м. Талант Бюбюсары заметили, когда ей было 10 лет. Тогда ее вместе с группой таких же талантливых мальчиков и девочек направили в Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени Агриппины Вагановой). Дебютировала Бейшеналива на сцене Большого театра во время Первой декады киргизского искусства и литературы. Именем знаменитой балерины названа одна из улиц кыргызской столицы. Его носит и Кыргызский государственный университет культуры и искусств. Есть в Бишкеке и памятник балерине. А еще ее портрет изображен на купюре номиналом 5 сомов.

Еще одна неординарная балерина, родившаяся в год Тигра, Рейна Чокоева. Народная артистка Киргизской ССР, лауреат Госпремии СССР, профессор, педагог, обладатель многих престижных наград родилась в 1938 году. Училась Рейна Чокоева в том же знаменитом Ленинградском хореографическом училище. Работала балерина в труппе Кыргызского театра оперы и балета, выступала на сценах Италии, Сирии, Канады, Румынии, Германии, Чехословакии, Швеции, Дании, Монголии. Дважды возглавляла наше хореографическое училище. Была его директором с 1980-го по 1986-й и с 1995-го по 2008-й.

Несколько лет назад в интервью корреспонденту "Вечернего Бишкека" Рейна Чокоева призналась, что ей нравились все классические балеты. От партии в любимом "Лебедином озере" она когда-то отказалась сама, поняв, что требования к исполнителям изменились. В "Баядерке" и "Корсаре" она знала даже по две партии. "Спящую красавицу" считала очень трудным спектаклем с большой физической нагрузкой, однако танцевала с большим удовольствием. А вот не любила она… балет "Чолпон". Тот самый балет и ту самую партию, с которой ее в первую очередь и ассоциируют.

Люди, родившиеся в год Тигра, проявили себя и в кыргызском кино. Начнем со знаменитой Алиман Джангорозовой. Она родилась в 1914-м. Актриса театра и кино, народная артистка Киргизской ССР снялась более чем в тридцати фильмах. Среди них такие известные, как "Небо нашего детства", "Алые маки Иссык-Куля", "Поклонись огню", "Лютый", "Красное яблоко", "Джамиля", "Потомок белого барса", "Лунная ведьма". Выходить на сцену и сниматься в кино она начала практически одновременно. В 1934 году Джангорозова стала актрисой Киргизского драматического театра, одновременно (с 1934 по 1937год) работала в организованном ею театре в городе Узгене. А затем актриса показала свой талант в Иссык-Кульском и Нарынском театрах. Кстати, театральных образов на ее счету более 160.

Будущая звезда кыргызской сцены и экрана, будущая народная артистка Кыргызстана Джамал Сейдакматова родилась в 1938 году. Поклонники великой иллюзии могут помнить ее яркие роли в кинофильмах "Далеко в горах", "Девушка Тянь-Шаня", "Выстрел на перевале Караш", "Поклонись огню", "Улыбка на камне", "Улан", во многих других. Много лет Сейдакматова отдала Кыргызскому национальному академическому драматическому театру имени Токтоболота Абдумомунова. А затем в 1989 году (еще в Советском Союзе!) создала первый в республике частный театр "Тунгуч", руководила которым до последних дней. Неутомимый худрук болела за него всей душой. Признавалась, что не стесняется просить помощи на создание новых спектаклей у сильных мира сего, зарубежных спонсоров, ходить к бизнесменам и депутатам.

Джамал эже была большим другом "Вечернего Бишкека". Всегда звонила сама, чтобы сообщить новости. В жизни звезда была очень простым и открытым человеком. Однажды даже пригласила корреспондентов "ВБ" в свой дом в селе Беш-Кунгей, познакомила со всеми членами семьи. Вообще она была очень энергичным человеком. Будучи уже в преклонных годах, много сил и времени отдавала любимому делу, играла на сцене, занималась с учениками, ездила с ними на гастроли по регионам и за рубеж. Как-то сказала: "Погоду в театральном мире сегодня должны делать именно детские театры. Чтобы юное поколение хоть иногда отрывалось от компьютеров, становилось более духовным, а не превращалось в манкуртов. Наш главный зритель - дети. И мы просто обязаны прививать им любовь к прекрасному. Дети у нас совсем забыты. Делается для них в основном какая-то халтура. Государство об этом, увы, не думает. Значит, нужно искать возможности исправить ситуацию самим".

Еще одна актриса, которую подарил нам год Тигра, - Гульсара Ажибекова. Она появилась на свет в 1950 году. "Красное яблоко", "Волны умирают на берегу", "Буранный полустанок" – ну кто не помнит эти фильмы? И во всех снималась Ажибекова. К жизни актриса относится философски, возраст свой не скрывает. Считает, надо иметь мужество принимать его, понимать, что он накладывает определенные обязательства, и… двигаться дальше.

В интервью, которое Гульсара Ажибекова дала "ВБ" в прошлом году, актриса призналась, что чувствует себя счастливой. "Ведь когда мы счастливы? Когда в ком-то растворяемся. Когда мысли, душа заняты не самими собой, а энергия направлена на то, чтобы сделать хорошее для других. Счастливы, когда любим. У меня есть дети, внуки. Дети - это прекрасно, но внуки... Я даже представить себе не могла, что общение с ними будет доставлять столько радости. Хочу, чтобы они прожили хорошую жизнь, вырастили детей, увидели своих внуков. Жизнь – увлекательная штука, которая требует действий, поступков. Но наступает момент пресыщения, когда надо остановиться, остаться с ней один на один, все осмыслить. Тогда придет умиротворение, возможно, мудрость. А кино… в художественном я себя больше не вижу. Мне сейчас гораздо интереснее кино документальное", - пояснила актриса.

Еще один представитель "тигриного" семейства – актер театра и кино Марат Амираев. Артист родился в 1974 году. Публика знает Марата как яркого актера и неординарного режиссера. Начинал Амираев в Русском театре драмы имени Чингиза Айтматова. Успел поработать в Москве. Снимался в российском кино. В настоящее время является артистом независимого театра "Жас Сахна" имени Байтена Омарова в Алматы. Но и про Бишкек он не забывает. На сцене Русского театра драмы идет поставленный им спектакль "Шесть персонажей в поисках автора", сам же Марат выходит на бишкекскую сцену в "Дон Жуане" и "Демоне". Время от времени на разных площадках кыргызской столицы артист играет моноспектакль "Пугачев. Рождение".

Родилась в год Тигра и другая актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова и театра "Место Д" Кристина Фойкина. Завсегдатаям Русского драмтеатра ее представлять не надо. Увидеть Кристину можно и в сказках - "Иван да Марья", "Красавица и Чудовище", "Лесной переполох", "Пеппи Длинныйчулок", и в трагифарсе "Звериные истории", и в криминальной трагикомедии "Восемь…", и в нестареющей классике "Женитьба Бальзаминова". Родители Кристины с искусством связаны не были, и к решению дочери поступать на актерский факультет отнеслись скептически. Советовали получить экономическое или юридическое образование. Но она поступила на бюджетное отделение Института искусств. Родные смирились, а увидев дочь на сцене, стали гордиться ее успехами.

Был момент, когда Фойкина уходила из театра. Трудилась в сфере торговли, зарабатывала. Но в какой-то момент поняла, что просто погибает без любимого дела, и вернулась в профессию. В одном из своих интервью актриса заметила: "Актер на сцене абсолютно искренен. Иначе никак. Фальшь чувствуется сразу. В повседневной жизни люди больше актеры, чем мы на сцене. У каждого множество масок на все случаи жизни. А на сцене ты кристально чист. Мне очень нравится это ощущение. Стараюсь сохранять его не только на работе. Будьте искренни с собой! Если не нравится работа, меняйте! Если разлюбили человека, отпустите! Не бойтесь перемен! Ломайте рамки, если вам в них тесно, и не обращайте внимания на чужое мнение!".


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URL: https://www.vb.kg/410444
Теги:
балет, искусство, кино, театр, художник, Кыргызстан
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