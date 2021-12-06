В Токмоке спасатели помогли вскрыть двери двух квартир

Сегодня, 6 декабря, спасатели вскрыли запертую дверь двух граждан, проживающих в 1-м микрорайоне в Токмоке. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

В первый раз спасатели вскрыли дверь квартиры гражданки Н.Г.М 1960 года рождения проживающая в одном из квартир 23 дома в 1-м микрорайоне.

Также, спасатели вскрыли дверь гражданки Х.А.И., 1935 года рождения, проживающая в одной из квартир дома, также расположенного в 1-м микрорайоне.

В обеих случаях пожилые женщины остались взаперти дома одни и не смогли открыть дверь самостоятельно.

Спасатели вскрыли двери ручным инструментом. К вскрытию двери были привлечены три спасателя из ПСЧ №21 города Токмок. Пострадавших нет.