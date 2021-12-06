В стране запущено новое предприятие по производству обуви

Агентством по инвестициям и развитию Кыргызской Республики (KADI) продолжается работа по реализации уникальных проектов.

Так, в рамках проводимой работы, 6 декабря, состоялось посещение предприятия по производству обувной продукции.

Реализация проекта началась в текущем году, путем реинвестирования полученной прибыли от предыдущего реализованного проекта по производству пряжи и выпуску строительных перчаток ОсОО "Хейлунцзян".

Необходимо отметить, что производство данной продукции не имеет аналогов в стране, предприятие является импортозамещающим и экспортоориентирвоанным (более 40 процентов экспортируется на рынок Казахстана). Производственная мощностью более 600 тысяч пар в год.

В планах компании расширение производственной линии и выпуск спортивной обуви на предстоящий период.

К слову, ранее в 2018 году, Агентством сопровождался и был реализован инвестиционный проект по производству пряжи и выпуску строительных перчаток компании "Хейлунцзян", где 28 августа 2019 года состоялось торжественное открытие первого в своем роде, в Кыргызстане, фабрики по производству высококачественной пряжи и строительных перчаток, с общим объемом инвестиций более 2 миллионов долларов.