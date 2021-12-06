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Чуйский театр проводит Неделю показа спектакля "Прощай, Гюльсары!"

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 6 декабря, в молодежном центре Международного университета Кыргызстана труппа Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова показала постановку "Кош, Гүлсары!" ("Прощай, Гюльсары!") по одноименной повести Чингиза Айтматова. Тем самым дан старт Неделе показа настоящего спектакля зрителям в честь дня рождения классика и профессионального праздника писателей страны.

Заслуженный деятель культуры, автор инсценировки "Прощай, Гюльсары!" Абибилла Пазылов рассказал студентам и их преподавателям о непреходящем значении творчества мастера слова для нас, а также о роли его произведений в эстетическом воспитании молодежи.

В конце мероприятия проректор МУК Салтанат Карабалаева поблагодарила артистов театра за интересный спектакль.

Следует отметить, что Неделя одного спектакля продолжится до 10 декабря и его увидят студенты еще двух вузов в своих залах и все желающие на сцене Республиканского ТЮЗ.


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URL: https://www.vb.kg/410448
Теги:
искусство, театр, культура, спектакль, Чингиз Айтматов
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