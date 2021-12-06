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Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с днем рождения.

"Под вашим руководством в Кыргызской Республике осуществляются важные преобразования, направленные на стабилизацию политической и социально-экономической обстановки в стране. Ценим Ваш настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение евразийских интеграционных процессов, взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Президент России пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/410453
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, президент, поздравление
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