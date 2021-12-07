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Альпинист получил 150 тысяч евро за найденные на Монблане изумруды из Индии

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- Александр Тузов
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Восемь лет спустя после находки в 2013 году награда нашла французского альпиниста, об этом сообщил телеканал Euronews.

Как уточняет информагентство "Интерфакс", альпинист получит драгоценные камни или их стоимость в 150 тысяч евро за находку на месте катастрофы индийского авиалайнера у вершины пика Монблан (4810 метров над уровнем моря, самая высокая вершина Альп, на границе Франции и Италии).

Изумруды, сапфиры и рубины общей стоимостью 300 тысяч евро были найдены альпинистом в металлической коробке восемь лет назад и сданы в полицию. По словам альпиниста, он не захотел забирать себе то, что принадлежало трагически погибшим людям.

На пакетиках с драгоценностями можно было различить надпись "сделано в Индии", поэтому французские власти предположили, что они принадлежали кому-то из пассажиров индийского лайнера, разбившегося на Монблане более полувека назад.

Вторая половина сокровищ досталась французскому городу Шамони у подножья горы Монблан.

Трагическое совпадение: два самолета Air India врезались в Монблан в 1950 и в 1966 годах. На протяжении многих лет альпинисты регулярно находили обломки, багаж и человеческие останки. Предполагается, что нынешние драгоценные камни относятся к рейсу 1966 года.

Несколько родственников погибших заявляли претензии на драгоценности. Но твердых доказательств не нашли.

После долгих разбирательств было решено отдать половину нашедшему драгоценности альпинисту, а половину - в бюджет города Шамони: туристического центра у подножья Монблана.

Сделавший находку альпинист желает оставаться неизвестным. По его словам, он даже не рассчитывал на то, что индийские камни достанутся ему:

- Я в это даже не верю. Это слишком много. Я просто положу деньги на счет и всё, без излишеств, - рассказал он Euronews по телефону.

Катастрофа Boeing 707 на Монблане - крупная авиационная катастрофа, произошедшая 24 января 1966 года у вершины горы Монблан. Авиалайнер Boeing 707-437 авиакомпании Air-India выполнял пассажирский рейс AI101 по маршруту Бомбей-Дели-Бейрут-Женева-Лондон, но на подходе к аэропорту Женевы врезался в гору и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 117 человек - 106 пассажиров и 11 членов экипажа.

Пятнадцатью годами ранее, 3 ноября 1950 года, почти на том же месте произошла катастрофа другого индийского лайнера, самолет тоже принадлежал авиакомпании Air-India. Lockheed L-749A Constellationruen выполнял пассажирский рейс в Женеву, когда на подходе к аэропорту врезался в Монблан и разрушился, при этом погибли 48 человек.


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URL: https://www.vb.kg/410456
Теги:
авиакатастрофа, Индия, Франция, самолеты, альпинисты
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