Лайла Ахметова отдала в Госархив КР списки призывников Киргизской ССР

Доктор наук, историк из Казахстана, автор книги "Панфиловцы: наша гордость, наша слава", руководитель Международной ассоциации потомков панфиловцев и их друзей и будущего сайта "Панфиловская дивизия" Лайла Ахметова направила в адрес Архивного агентства Кыргызской ССР списки призывников Киргизской ССР 1941 года – с копиями документов из архивов.

"Я решила вам передать списки призывников Киргизской ССР июля 1941 года. Конечно, это частичные списки. Есть первый состав Панфиловской дивизии: 95,3% бойцов и командиров, направленные в 1075-и 1073 стрелковые полки. По 1077 стрелковому полку есть только списки по подразделениям, а из каких военкоматов призывались, таких документов в ЦА МО РФ нет.

Но наша команда работает по всему составу дивизии и собирает полные данные. Мы сможем скоро дать и такие списки.

Всегда считалось, что 1077 сп – "киргизский полк", однако, как мы видим по другим полкам, их всех зачисляли в разные полки уже по прибытии в Алма-Ату. Тем не менее, действительно, в 1077 сп было большинство призывников из Киргизской ССР.

Всю информацию мы выставляем в группе "Фейсбук" - "Панфиловская дивизия", так что там можно все увидеть и узнать.

Прошу при использовании данных делать ссылку на то, что это я, Ахметова Л.С., профессор КазНУ им. Аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан, собрала данные в ЦА МО РФ в 2017-2019 гг. в документах по 316-й сд-8 гвсд и делаю списки призывников по взводам, батальонам, ротам, полкам и иным воинским подразделениям и передаю их в архивы и военкоматы по месту призыва.

В настоящее мы хотим создать сайт "Панфиловская дивизия" и создали Международную ассоциацию потомков панфиловцев и их друзей. На сегодняшний день Ассоциация потомков состоит из более 150 потомков из 12 стран.

Координатором по Кыргызстану Международной ассоциации потомков панфиловцев и их друзей является Любовь Викторовна Таланова из Бишкека, потомок панфиловца Таланова Пантелея Сергеевича. В Кыргызстане нам помогают Светлана Лаптева и Эльвира Хайбуллина", - рассказывает Лайла Сейсембековна.

Она также обращается с просьбой к архивистам - провести розыск недостающих документов и откликнуться потомков воинов Панфиловской дивизии.